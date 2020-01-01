Дело Шеремета никак не связано с моей карьерой, - Аваков

Глава МВД считает, что в деле Шеремета собран достаточный набор аргументов.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявили, что расследование дела об убийстве журналиста Павла Шеремета никак не связано с его карьерой. Об этом он рассказал в ходе доклада в парламенте 5 июня.

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Аваков подчеркнул, что дело об убийстве Шеремета не является простым расследованием и содержит множество скрытых обстоятельств. При этом правоохранители провели большую работу, собрав много материалов.



"Следствие считает, что имеет исчерпывающий набор аргументов для объявления подозрений. Подозреваемые отказались от дачи показаний, участия в следственных экспериментах и проверки на полиграфе… Расследование этого дела очень серьезное, оно никак не связано с персоналиями, карьерами, моей или других чиновников или полицейских. Не могу более подробно касаться деталей дела, но эпизод по трем подозреваемым выделен отдельно и передан в суд", - сказал Аваков.



Министр добавил, что правоохранители продолжают следствие по организаторам, заказчикам и соучастникам убийства Шеремета.

Напомним,Аваков отказался извиняться перед женщиной из Кагарлыка.

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