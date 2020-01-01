В Одессе полиция накрыла банду, незаконно лишавшую людей свободы

Копы пресекли деятельность псевдо-реабилитационного центра для наркоманов, работавшего без каких-либо разрешений.

В Одессе полицейские задержали группу лиц, подозреваемых в незаконном лишении свободы людей. Об этом сообщает пресс-служба областного управления полиции.

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По информации правоохранителей, злоумышленники под предлогом оказания помощи наркозависимым против воли удерживали их в фиктивном реабилитационном центре.

Деятельность учреждения без соответствующих разрешений и лицензий правонарушители организовали в частном доме на территории Киевского района города. Сюда под предлогом реабилитации помещались лица с наркотической или алкогольной зависимостью, где их принудительно удерживали и “лечили“ за деньги, полученные обманным путем от близких родственников. Самовольно покинуть центр пациенты не могли, поскольку находились под постоянным наблюдением персонала.

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На основании постановления Киевского районного суда Одессы полицейские провели по вышеуказанному адресу обыск. Были изъяты учредительные документы, штампы и печати предприятия, документация на лиц, проходивших “реабилитацию“, а также другие вещественные доказательства противоправной деятельности - веревки, наручники, смирительные рубашки, резиновые палки, пистолеты, расписки пациентов, договоры о предоставлении услуг и условия оплаты, долговые расписки, деньги, компьютерная техника и тому подобное.

Кроме того, в помещении центра были выявлены лица, которые на момент обыска проходили принудительное “лечение“.

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Сейчас по подозрению в незаконном лишении свободы людей в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины задержаны трое членов преступной группы. Им инкриминируется правонарушение, предусмотренное ст.146 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Кроме того, проводятся следственно-розыскные действия, направленные на установление места нахождения и задержание других соучастников преступления.

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