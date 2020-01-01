В Киеве директор школы заразилась коронавирусом

Женщина могла заразить шестерых коллег.

В Киеве COVID-19 заразилась директор школы №197 в микрорайоне Борщаговка Святошинского района. Женщина контактировала с директорами шести других учебных заведений.

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Об этом в ходе онлайн-брифинга 5 июня сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По данным Кличко, представители Госпродпотребслужбы проводят проверку.

Вчера в Департамент образования поступила информация о подтвержденном случае заболевания коронавирусом директора столичной школы №197. Директора госпитализировали в больницу. В школе работают более 120 сотрудников, - сказал Кличко.

Ситуация усугубляется тем, что, будучи инфицированной, директор посещала районное управление образования, а также общалась с руководителями 6 других школ: 3 школы, которые возглавляют директора, контактировавшие с больной, являются местами проведения ВНО по нескольким предметам каждая.

Представители Госпродпотребслужбы проверяют учебные заведения и управление образования для установления круга контактных лиц. Все, у кого был контакт с больной, должны пребывать на самоизоляции, - добавил Кличко.

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Напомним, по состоянию на 9:00 5 июня в Украине 25 964 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 762 летальных, 11 372 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 553 новых случая. Всего проведено 403 551 тестирование методом ПЦР.

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