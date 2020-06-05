Харьковчанка незаконно поставляла лекарства "минздраву ДНР", - СБУ

Женщине готовят подозрение по ч. 1 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины) УКУ.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали жительницу Харькова, которая незаконно поставляла лекарства и защитные медицинских средств террористам так называемой “ДНР“. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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Правоохранители установили, что женщина поставляла продукцию во временно оккупированные районы Донецкой области. Получателями были подразделения фейкового “министерства здравоохранения ДНР“.



Так называемый “минздрав ДНР“ заказывал нужные им медицинские средства у харьковчанки. Женщина закупала их в официальных аптечных сетях, а также контрафактных производителей в Харьковской области. Закупленные медикаменты она отправляла к линии разграничения под маркировкой “гуманитарная помощь“. Уже там медикаменты разделяли на мелкие партии и курьеры перевозили их на территории оккупантов.



Правоохранители задержали женщину в Харькове во время попытки отправки очередной партии медикаментов. Сотрудники СБУ изъяли у нее лекарства, защитные маски, медицинские материалы и дезинфекционные средства.

Женщине готовят подозрение по ч. 1 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины) УКУ.

Напомним, суд обязал СБУ открыть дело против главы Минздрава Степанова.

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