Масочный режим в Украине никто не отменял – Минздрав

Министр здравоохранения призвал украинцев не путать смягчение карантина с его отменой.

Ослабление карантина, очередной этап которого в большинстве областей начался в пятницу, 5 июня, не предусматривает отмены масочного режима. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил во время онлайн-брифинга.

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Глава медицинского ведомства напомнил, что Кабинетом министров введен адаптивный карантин, который позволяет смягчать ограничения, но полностью карантин не отменен.

Я хочу напомнить, что у нас болеют люди коронавирусом. За сегодня это 553 человека, вчера было 588. Стратегия, которую мы выбрали, - это стратегия сдерживания, но это никоим образом не отменяет масочного режима и соблюдение социальной дистанции, - заявил Степанов.

Напомним, в среду, 3 июня, Кабмин принял решение о переходе на очередной, более мягкий вариант карантина с 5 июня. В частности разрешена работа кафе и ресторанов внутри помещений, отменена самоизоляция людей старше 60 лет, возобновлены авиаперевозки.

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