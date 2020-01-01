У “слуги” Холодова нашли элитный особняк под Киевом

Журналисты показали, как выглядит дом.

Народный депутат Украины от “Слуги народа” Андрей Холодов подал декларацию о доходах за 2019 год. В документе он показал недостроенный особняк в элитном поселке Козин Киевской области.

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Журналисты программы “Схемы” показали, как выглядит дом нардепа.

В декларации Холодов указал, что площадь недостроя составляет почти тысячу квадратных метров. Право собственности принадлежит жене и дочери Холодова. Данные о стоимости имущества в декларации отсутствуют.

Дом еще не достроен скриншот

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Кроме того, журналисты-расследователи узнали, что у Холодова с супругой есть в собственности имение на Кипре у побережья в городе Лимасол.

Напомним, известно, кто стал самым богатым министром Кабмина. По праву это место принадлежит Арсену Авакову.

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