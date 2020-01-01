"Забыл" о 16 млн: САП завершило расследование декларации Труханова

САП завершила расследование по декларации мэра Одессы. Дело передадут в ВАКС.

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры и детективы Национального антикоррупционного бюро Украины закончили досудебное расследование в деле о недостоверном декларировании информации о доходах мэром Одессы Геннадием Трухановым в 2017 году. Об этом сообщает пресс-служба САП.

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Правоохранители установили, что Труханов "забыл" указать в декларации имущество и доходы его жены. Речь идет о квартире в Одессе, автомобиле и паркоместе , а также о корпоративных правах и других материальных ценностях. Всего в декларации не указано имущество стоимостью почти в 16,3 млн гривен.



14 апреля 2020 года следователи САП объявили Труханову о подозрении по статье 366-1 УК Украины.



5 июня материалы дела открыли подозреваемому и его адвокатам. После ознакомления с материалами обвинительный акт будет направлен в Высший антикоррупционного суд для рассмотрения по существу.



Отметим, что в ВАКС слушается еще два дела об обвинении мэра Одессы. Перво дело - относительно недостоверного декларирования за 2015-2016 годы. Второе касается хищения бюджетных средств на сумму более 92 миллионов гривен. Речь идет о схеме с покупкой и продажей админкорпуса бывшего завода "Краян".

Напомним, САП сообщила о новом подозрении мэру Одессы.

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