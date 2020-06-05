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Зеленский призвал украинцев не быть легкомысленными и носить маски

Комментариев: 1
В Украине третий день подряд растет число инфицированных коронавирусом.
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
facebook.com/president.gov.ua

В Украине уже третий день подряд растет число инфицированных COVID-19. В правительстве уверены, что если такая тенденция сохранится и дальше, то смягчения карантина может привести к ухудшению эпидемиологической ситуации в стране. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на традиционном совещании по противодействию распространению коронавируса, передает пресс-служба Офиса президента. 

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“Надо напоминать людям, что легкомыслие в отношении средств защиты несет большие угрозы во время эпидемии COVID-19. Найти баланс между возвращением к нормальной жизни и безопасностью - сложно. Невидимая опасность - худшая, потому что сегодня ты не видишь смысла в маске, а завтра растет количество больных“, - подчеркнул Зеленский.

Отмечается, что правительство все еще идет по выбранному плану смягчения ограничительных мер, однако при условии серьезного ухудшения эпидемиологической ситуации график может быть изменен.

Напомним, ранее в Украине зафиксировали 25 964 случая коронавируса. За сутки заразилось 553 человек.  

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Теги: Зеленский, Шмыгаль, Карантин, Маски, Коронавирус
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Комментариев (1)
Pулевой    05.06.2020, 14:47
Оценка:  -22
Pулевой
А не пошёл бы ты Зе к своим коллегам из"маски-шоу"!
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