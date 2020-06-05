Зеленский призвал украинцев не быть легкомысленными и носить маски

В Украине третий день подряд растет число инфицированных коронавирусом.

В Украине уже третий день подряд растет число инфицированных COVID-19. В правительстве уверены, что если такая тенденция сохранится и дальше, то смягчения карантина может привести к ухудшению эпидемиологической ситуации в стране. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на традиционном совещании по противодействию распространению коронавируса, передает пресс-служба Офиса президента.

Читай также: За сутки коронавирусом заболели 30 детей и 75 медиков

“Надо напоминать людям, что легкомыслие в отношении средств защиты несет большие угрозы во время эпидемии COVID-19. Найти баланс между возвращением к нормальной жизни и безопасностью - сложно. Невидимая опасность - худшая, потому что сегодня ты не видишь смысла в маске, а завтра растет количество больных“, - подчеркнул Зеленский.

Отмечается, что правительство все еще идет по выбранному плану смягчения ограничительных мер, однако при условии серьезного ухудшения эпидемиологической ситуации график может быть изменен.

Напомним, ранее в Украине зафиксировали 25 964 случая коронавируса. За сутки заразилось 553 человек.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.