Суд взял под стражу няню, которая убила ребенка в Запорожье

Также женщину лишили права внести залог.

Так называемую “воспитательницу” нелегального детского сада В Запорожье 51-летнюю Ирину Суханову, которую подозревают в убийстве годовалого ребенка, суд отправил в СИЗО до 2 августа включительно без права внесения залога.

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Данное решение сегодня принял суд Шевченковского района Запорожья, сообщает журналист Марина Моисеенко в Facebook.

По данным издания Обозреватель, следствие установило, что 51-летняя жительница улицы Авраменко обустроила свою частную квартиру под детский сад. При этом женщина не имела разрешительных документов на подобную деятельность.

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У подозреваемой есть трое дочерей. Младшая в этом году закончила четвертый класс. Средняя - студентка третьего курса вуза. Обе девушки помогали ухаживать за детьми в нелегальном детсаду.

Старшая дочь женщины недавно вышла замуж и родила ребенка. Свою незаконную деятельность Суханова активно рекламировала в социальных сетях. Там она писала, что работа с детьми для нее - это “призвание души, образ жизни, особое состояние души, когда отдаешь детям частичку себя”.

Напомним, в Запорожье годовалая девочка умерла в детском центре. Полиция расследует обстоятельства и причины смерти.

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