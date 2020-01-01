Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Каменском рецидивист связал, изнасиловал и ограбил двух школьниц

Комментариев: 0
После продолжительных поисков преступника удалось поймать. Сейчас он арестован.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
depositphotos.com

В городе Каменское Днепропетровской области полицейские задержали мужчину, который подозревается в изнасиловании двух малолетних девочек. Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Днепропетровской области.

Читай также: В “ДНР” изнасиловали и убили девушку: подозревают террористов

По данным правоохранителей, 18 апреля около 16:30 неизвестный мужчина на территории балки в Южном районе Каменского связал веревкой двух девочек 11 и 12 лет и затем изнасиловал их. При этом он угрожал детям предметом, похожим на нож. После изнасилования злоумышленник отобрал личные вещи потерпевших и убежал.

Место преступления
Место преступления
dp.npu.gov.ua

По приметам преступника был составлен фоторобот подозреваемого, по которому полицейские вели поиски.

Благодаря профессиональной работе и слаженным действиям полицейских и прокуратуры, правоохранителям удалось выйти на след насильника. Им оказался 41-летний неоднократно судимый местный житель, - сообщили в полиции.

Читай также: В Кривом Роге мужчина насиловал 12-летнюю дочь подруги

На основании собранной доказательной базы, многочисленных следственных действий и экспертиз, 4 июня по согласованию с местной прокуратурой преступнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Северо-Крымском канале на территории оккупированного Крыма нашли мертвой 6-летнюю девочку. Выяснилось, что перед смертью ребенка изнасиловали. Личность насильника уже установлена.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: изнасилование, Днепропетровская область, Каменское, педофил, девочка
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь