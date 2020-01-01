В Каменском рецидивист связал, изнасиловал и ограбил двух школьниц

После продолжительных поисков преступника удалось поймать. Сейчас он арестован.

В городе Каменское Днепропетровской области полицейские задержали мужчину, который подозревается в изнасиловании двух малолетних девочек. Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Днепропетровской области.

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По данным правоохранителей, 18 апреля около 16:30 неизвестный мужчина на территории балки в Южном районе Каменского связал веревкой двух девочек 11 и 12 лет и затем изнасиловал их. При этом он угрожал детям предметом, похожим на нож. После изнасилования злоумышленник отобрал личные вещи потерпевших и убежал.

Место преступления dp.npu.gov.ua

По приметам преступника был составлен фоторобот подозреваемого, по которому полицейские вели поиски.

Благодаря профессиональной работе и слаженным действиям полицейских и прокуратуры, правоохранителям удалось выйти на след насильника. Им оказался 41-летний неоднократно судимый местный житель, - сообщили в полиции.

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На основании собранной доказательной базы, многочисленных следственных действий и экспертиз, 4 июня по согласованию с местной прокуратурой преступнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Северо-Крымском канале на территории оккупированного Крыма нашли мертвой 6-летнюю девочку. Выяснилось, что перед смертью ребенка изнасиловали. Личность насильника уже установлена.

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