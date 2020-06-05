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Минобороны: Все призывники пройдут тест на коронавирус

Комментариев: 1
На данный момент идет процесс согласования необходимых документов.
Всех призывников будут проверять на COVID-19
Всех призывников будут проверять на COVID-19
facebook.com/MinistryofDefence

Как сообщили в Министерстве обороны Украины, военкоматы строго придерживаются карантина и соответствующих ограничений во время призывной кампании.  Кроме того, на данный момент решается вопрос о тестировании всех призывников на наличие коронавирусной инфекции. Об этом заявили в Министерстве обороны, передает Укринформ

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“Генеральным штабом ВСУ совместно с командованием Медицинских сил Вооруженных сил Украины предоставлено распоряжение органам военного управления по организации работы на призывных участках и областных сборных пунктах военных комиссариатов в условиях ограничений, определенных соответствующими решениями правительства и рекомендациями, указаниями и нормативными документами Минздрава Украины, связанными с предотвращением распространения на территории Украины болезни COVID-19.

Тестирование лиц на наличие коронавирусной инфекции, в том числе призывников, будет осуществляться в соответствии с утвержденными стандартами“, - рассказали в Минобороны.

Напомним, ранее сообщалось, что выпускников школ призовут в армию позже. На сайте Минобороны опубликовали информацию о том, что призывным комиссиям поручили сместить призыв на лето.

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Теги: Минобороны, Призыв, Коронавирус, Тесты
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Комментариев (1)
Pулевой    05.06.2020, 15:10
Оценка:  -22
Pулевой
Точнее,все,кого удастся заманить и(или)поймать...
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