Зеленский назначил главу Службы внешней разведки

Эту должность занял Валерий Кондратюк.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главу внешней разведки Украины. Эту должность занял Валерий Кондратюк.

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Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

К слову, ранее генерал-лейтенант Валерий Кондратюк занимал должность заместителя главы Администрации президента Украины. На этой должности он проработал с 15 октября 2016 года по 4 сентября 2019 года.

Кондратюка назначили на эту должность после гибели своего предшественника Андрея Таранова, разбившегося на водном мотоцикле в Киеве. Отвечал за направление спецслужб.

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В 2015 году он был назначен начальником Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Годом ранее, 3 марта 2014 года, Кондратюк занимал должность начальника Департамента контрразведки Службы безопасности Украины, где проработал по июль 2015 года.

Генерал-лейтенант Кондратюк награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени и медалью "За воинскую службу Украине".

Напомним, Рада уволила вице-премьера по вопросам европейской интеграции Пристайко. "За" проголосовали 296 нардепов.

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