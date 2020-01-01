Кабмин повысил зарплату Кличко и его замам

Также пересмотрена вся сетка зарплат чиновников органов местного самоуправления.

Виталий Кличко будет получать на 1,6 тысячи гривен в месяц больше Виталий Кличко/Фейсбук

Кабинет министров увеличил должностной оклад главе Киевского городского совета Виталию Кличко. Об этом говорится в постановлении правительства №441 от 3 июня.

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Так, согласно внесенным изменениям должностные оклады глав областных советов и Киевского городского главы увеличен с 17,76 тыс. грн до 19,36 тыс. грн. Оклады первых заместителей и секретаря Киевсовета – с 15,54 тыс. грн до 16,94 тыс. грн, заместителей – с 13,88 тыс грн до 15,125 тыс. грн. Оклад специалистов аппарата советов вырос с 3,8 тыс. грн до 4,5 тыс. грн.

Должностные оклады глав районных советов выросли с 14,27 тыс. грн до 15,52 тыс. грн, местных, сельских и поселковых глав – с 9,5-15,54 тыс. грн до 11,5-16,94 тыс. грн в зависимости от группы, к которой отнесен населенный пункт.

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Должностные оклады директоров департаментов в местных органах власти выросли с 7,5-8,2 тыс. грн до 8-8,8 тыс. грн в зависимости от группы, куда отнесен населенный пункт.

Кроме того, правительство рекомендовало руководителям органов местного самоуправления осуществлять выполнение этого постановления исключительно в пределах фондов заработной платы, предусмотренных в сметах соответствующих органов.

Напомним, назван самый богатый депутат Украины. Этот титул принадлежит экс-президенту Петру Порошенко.

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