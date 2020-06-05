Столицу может возглавить женщина, - Арахамия

Глава СН сделал неоднозначное заявление.

Мэром Киева на очередных выборах впервые может стать женщина.

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Об этом заявил глава пропрезидентской фракции Слуга народа Давил Арахамия во время общения с журналистами.

- Рано или поздно женщина должна возглавить столицу, потому что ни разу никто из женщин не возглавлял Киев. Поэтому я добавляю интриги и говорю, что это может быть женщина, - сообщил политик.

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Он отметил, что имени кандидатки, которую имеет в виду, пока называть не будет.

Глава Слуги народа добавил, что не доверяет рекламным кампаниям, и сначала хочет видеть программы всех кандидатов, чтобы оценить их шансы на победу.

Отметим, что кандидат в мэры Киева от СН должен быть один. Его выберут в ходе внутрифракционных праймериз.

Напомним, стало известно, когда могут разделить полномочия мэра Киева и главы КГГА. Нардепы не успеют принять законопроект до конца текущей сессии.

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