В Киеве второй митинг против Авакова: Под Кабмин вышли ЛГБТ-активисты
5 июня, в Киеве, активисты ЛГБТ-сообщества присоединились к акции за отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. На митинге под зданием Кабинета министров собралось около ста человек, сообщает РБК-Украина.
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Участники протестной акции требуют отставки министра внутренних дел Арсена Авакова По их словам, он виноват в провальной реформе правоохранительной системы.
Активисты вышли с плакатами: “Вон Авакова“, “Гопники в погонах“, “Куда обращаться, когда насилует полиция“, “Много мусора“, “Больше ментов - меньше порядка“.
Акцию организовали представители ЛГБТ-движения “Киев-Прайд“. На митинге также присутствовали актеры, диджеи, музыканты.
Напомним, ранее под Радой против Авакова митинговали националисты.
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