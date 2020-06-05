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В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об отставке Авакова

Комментариев: 1
Собрано 55 подписей нардепов.
Нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк
Нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк
facebook.com/Ярослав Железняк

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о снятии с должности министра МВД Арсена Авакова. На данный момент собрано 55 голосов за отставку. Данный проект закона появился на сайте Верховной Рады Украины. 

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“Подписи проверили, электронные документы подготовили ... Постановление об увольнении Авакова пошло на регистрацию. Ждите, в ближайшее время на сайте ВРУ. Подписей 55... движемся вперед“, - написал у себя в Facebook нардеп от партии “Голос“ Ярослав Железняк.

Скриншот
Скриншот
facebook.com/Ярослав Железняк

Напомним, ранее сообщалось, что под Радой требуют отставки Авакова. Организаторам акции выступили партии “Голос“ и “Правый Сектор“.

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Теги: Аваков, Отставка, Рада, Подписи
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zadneprohodchik    05.06.2020, 16:34
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