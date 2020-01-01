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Заболевших все больше: На Львовщине продлили карантин

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Количество больных приближаются к отметке 100 новых инфицированных в сутки.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Львовская ОГА/FB

Львовская областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение продлить карантин на Львовщине до 12 июня из-за высоких показателей заболеваемости коронавирусом в регионе Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА. 

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На территории Львовской области зафиксировано большое количество обращений с подозрениями на коронавирус. Стабильно высоким остается и показатель госпитализированных больных. 

"Учитывая, что показатели постоянно растут и уверенно приближаются к отметке 100 новых инфицированных в сутки, об ослаблении карантинных мер речь не идет. Я убежден, что в этой ситуации нашим приоритетом должна быть жизнь и здоровье жителей Львовщины", - сказал глава ОГА Максим Козицкий.

Профильная комиссия в ходе заседания приняла решение продлить карантинные ограничения на территории области до 12 июня. 

Напомним, в Украине 25 964 случая коронавируса: обновленные данные МОЗ.

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