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В криминальной разборке в Броварах участвовали сотрудники охранных фирм Киева

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Полиция аннулировала лицензии четырем охранным фирмам.
В перестрелке в Броварах участвовали сотрудники охранных фирм Киева
В перестрелке в Броварах участвовали сотрудники охранных фирм Киева
facebook.com/pol.kyivregion

В перестрелке в Броварах, которая произошла в пятницу, 29 мая, принимали участие сотрудники киевских охранных фирм. Полиция уже аннулировала их лицензии. Об этом сообщили в пресс-службе МВД. 

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“Следователи Национальной полиции Украины, в рамках расследования уголовных производств о стрельбе в Броварах, обратились в Министерство внутренних дел для проведения проверки деятельности четырех столичных охранных фирм, работники которых, по информации досудебного расследования, являются участниками стрельбы в Киевской области.

Приказами Министерства от 05.06.2020 полностью аннулированы лицензии на осуществление охранной деятельности ООО “Профохорона“, ООО “Охранная группа “Киев-центр“, ООО “ДВ-Секьюрити“, ООО “Охранная группа “Форт-3“, - заявил заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Гончаров.

Замминистра отметил, что следствием установлено, что лица, имеющие отношение к указанным охранным фирмам, неоднократно привлекались к участию в массовых акциях, где совершались незаконные действия. 

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Напомним, ранее полиция провела обыски у участников криминальной разборки в Броварах. Изъяты ружья, пистолеты, патроны, ножи, амуниция для личной защиты и “черновые“ записи.

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Теги: Бровары, Стрельба, Охранные фирмы, Киев, МВД
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