Кулеба рассказал, почему ЕС не открывает границы для украинцев

Глава МИД рассказал детали.

Европейский Союз не спешит пускать украинцев в свои страны этим летом потому, что ситуация с заболеванием COVID-19 в Украине пока не радует.

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Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Интерфакс-Украина.

Мы ведем переговоры со всеми странами, которые представляют интерес для украинцев, как точки, в которые они смогут поехать этим летом. При принятии этими странами решений о допуске граждан Украины нет проблем доверия к статистике, нет проблем доверия количеству тестов" - сказал Кулеба во время часа вопросов к правительству на пленарном заседании парламента в пятницу.

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При этом он отметил, что решение об открытии границ ЕС зависит от количества инфицированных коронавирусом на сто тысяч населения.

Мы находимся очень близко к этому порогу, и даже небольшое улучшение ситуации в Украине позволит нам вписаться в стандарты. И въезд, и границы будут открыты, - добавил Кулеба.

Также Глава МИД отметил, что этот вопрос является приоритетным для министерства и находится под его личным контролем.

Напомним, Зеленский призвал украинцев не быть легкомысленными и носить маски. В Украине третий день подряд растет число инфицированных коронавирусом.

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