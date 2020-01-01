Дубинский заявил, что добился открытия уголовного производства против группировки Черкасского

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) открыла уголовное производство в отношении группировки, которая занималась “скрутками“ по НДС и при помощи конвертационных центров и получала незаконные возмещения по данному налогу. Общая сумма убытка для государственного бюджета составила в 79 млрд гривен, и ущерб оценивается в особо крупных размерах.

Об этом сообщил веб-сайт Dubinsky.pro, ссылаясь на выписку из Единого реестра досудебных расследований, подписанную руководителем САП Назаром Холодницким.

“Производство №42020000000000953 открыто в отношении председателя Госфинмониторинга Игоря Черкасского, отдельных руководителей региональных подразделений ГФС и работников Минфина. За злоупотребление служебным положением. Следствие поручено детективам НАБУ. Будет применяться ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса. Это злоупотребление властью либо служебным положением, которое нанесло тяжелые последствия. Что наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет и запретом занимать определенные должности и деятельностью до 3 лет“, - сказано в публикации.

Как сообщается на веб-сайте Dubinsky.pro, председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины Игорь Черкасский покрывал глобальную схему по получению незаконного возмещения по НДС на протяжении 2019-2020 годов, что привело бюджетным убыткам на 79 млрд гривен. Хищения были поставлены на широкую ногу и шли с большим размахом. Преступники задействовали широкую сеть транзитно-конвертационных предприятий. Только за февраль 2020 года госбюджет недополучил 3,5 млрд гривен, в схеме учувствовали 549 компаний:

во Львовской области убытки составили 500 млн гривен (задействовано 62 предприятия);

в Киевской области - 391 млн гривен (102 предприятия);

в г. Киев - 135 млн гривен (116 предприятий);

в Донецкой области - 100 млн гривен (54 предприятия) и т. д.

Координировал работу конвертационных центров львовский контрабандист-конвертатор Василий Костюк, который действовал в рамках глобального сговора с руководителями Государственной налоговой службы, Минфина и Госфинмониторинга. Со стороны ГНС в схеме была задействована руководитель главного управления ГНС в Донецкой области Ирина Долозина. Она отвечала за работу “конвертов“ на востоке и юге Украины: в Донецкой, Луганской, Харьковской, Запорожской, Одесской и Николаевской областях.

По инициативе помощника министра финансов Александра Кондра были назначены региональные кураторы НДС-схемы в каждом регионе:

Киевская область - Орест Витык;

город Киев - Нонна Багмет;

Донецкая область - Ирина Долозина;

Львовская область - Василий Крисяк;

Одесская область - Егор Федонюк (заместитель руководителя).

“Со стороны Госфинмониторинга, который не мог не знать о незаконных НДС-схемах, поскольку в этот орган стекается вся информация о сколько-нибудь значительных проводках, все курировал Игорь Черкаский: его работа - анализировать денежные потоки и расследовать подозрительные сделки, которые в данном случае очевидны“, - говорится в публикации.