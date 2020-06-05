В Украине будут судить бизнесмена за то, что платил налоги в Крыму

СБУ закончила досудебное следствие против предпринимателя, заплатившего пошлину оккупационной таможне в Крыму.

Главное следственное управление Службы безопасности Украины завершило досудебное расследование в отношении бизнесмена, который перечислял деньги органам оккупационной власти Крыма. Об этом информирует пресс-центр СБУ.

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В ходе досудебного следствия правоохранители выяснили, что скандально известный в украинской дорожно-строительной отрасли бизнесмен через подконтрольные предприятия переводил средства на территорию временно аннексированного Крыма. В частности, для ввоза дорожно-строительных материалов в Украину он перечислил “таможенным органам“ оккупационных властей полуострова более 10 млн российских рублей.

Для контрабандного ввоза товаров бизнесмен организовал незаконную переправку лиц через границу Украины с РФ в районе Керченского пролива. Кроме того коммерсант, пренебрегая любыми правилами честного бизнеса, противоправно завладел имуществом других украинских предприятий на общую сумму более двадцати миллионов гривен.

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Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора следователи СБУ закончили досудебное расследование, обвинительный акт направлен в суд. Бизнесмен обвиняется в финансировании действий в целях насильственного изменения и свержения конституционного строя, изменения границ территории и государственной границы Украины. Фигурант дела также подозревается в незаконном завладении чужим имуществом и организации незаконной переправке лиц через государственную границу.

Напомним, ситуация с распространением коронавируса в оккупированном Крыму сложная, а действия оккупантов лишь усугубляют эпидемиологическую ситуацию на полуострове. Об этом в рассказал постоянный представитель Президента Украины в АР Крым Антон Кориневич.

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