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В Северодонецке сыграли свадьбу бывшие пленники "ЛНР"

Комментариев: 1
Виктория Воронина и Анатолий Симиренко познакомились после освобождения из плена.
Анатолий Симиренко и Виктория Воронина
Анатолий Симиренко и Виктория Воронина
Радио Свобода

5 июня в Северодонецке сыграли свадьбу 24-летняя Виктория Воронина и 27-летний Анатолий Симиренко, которые познакомились в плену у террористов так называемой "ЛНР". Об этом сообщает "Радио Свобода".

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Молодые люди познакомились после освобождения из плена в декабре 2019 года и "поняли, что это судьба".

"Мы знали друг о друге еще в плену. Но лично познакомились уже при освобождении. Сразу поняли, что это судьба, и решили пожениться", - рассказала Виктория.

Жители Луганска Виктория и Анатолий были незаконно задержаны и обвинены террористами в так называемой "государственной измене". Оккупанты приговорили Викторию к 12 года заключения за ее патриотическую позицию . 

Обоих молодых людей освободили во время обмена пленными в конце декабря 2019 года. Тогда из плена оккупантов вернулись 76 украинцев - 12 военнослужащих и 64 гражданских.

Напомним, дважды плененный боевиками украинец Синченко сбежал из тюрьмы "ДНР".

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Комментариев (1)
КудлатыйКыць    05.06.2020, 17:20
Оценка:  -22
КудлатыйКыць
Вы ничего не путаете,клоуны?Может быть создали союз Виктор Воронин и Анатолий Симиренко?
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