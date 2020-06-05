В Северодонецке сыграли свадьбу бывшие пленники "ЛНР"

Виктория Воронина и Анатолий Симиренко познакомились после освобождения из плена.

5 июня в Северодонецке сыграли свадьбу 24-летняя Виктория Воронина и 27-летний Анатолий Симиренко, которые познакомились в плену у террористов так называемой "ЛНР". Об этом сообщает "Радио Свобода".

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Молодые люди познакомились после освобождения из плена в декабре 2019 года и "поняли, что это судьба".



"Мы знали друг о друге еще в плену. Но лично познакомились уже при освобождении. Сразу поняли, что это судьба, и решили пожениться", - рассказала Виктория.



Жители Луганска Виктория и Анатолий были незаконно задержаны и обвинены террористами в так называемой "государственной измене". Оккупанты приговорили Викторию к 12 года заключения за ее патриотическую позицию .



Обоих молодых людей освободили во время обмена пленными в конце декабря 2019 года. Тогда из плена оккупантов вернулись 76 украинцев - 12 военнослужащих и 64 гражданских.



Напомним, дважды плененный боевиками украинец Синченко сбежал из тюрьмы "ДНР".

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