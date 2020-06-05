Зеленский игнорирует проблему государственного рейдерства области зеленой энергетики - УАВЭ

Президент Украины Владимир Зеленский игнорирует проблему государственного рейдерства области зеленой энергетики, где искусственно создаются финансовые и регуляторные преграды для инвесторов.

Об этом во время пресс-конференции сказал соучредитель Ассоциации возобновляемой энергетики Украины Игорь Тынный, отметив, что большую роль в этом вопросе играет бездействие Национальной комиссии, регулирующего сферу энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП).

«Мы очень хотели бы хотя бы один раз за 8 или 9 месяцев встретиться с президентом или с кем-то из его окружения и услышать их собственную позицию. На данный момент этого не происходит. Не то что письма игнорируют - даже открытые обращения через прессу офис президента все проигнорировал », - заявил Тынный.

При этом он добавил, что НКРЕКП, которая находится под кураторством народного депутата Андрея Геруса, осуществляет целенаправленную политику по банкротству отрасли, поскольку создало долговое ярмо на предприятиях зеленой энергетики, которые не могут осуществлять выплаты кредитов украинским и иностранным финансовым институтам.

«В этом и заключается суть государственного рейдерства. Когда регулятор искусственными препятствиями не позволяет нам получать никаких доходов ... При этом банки вынуждены требовать с нас уплаты всего тела кредита, погашение в течение следующих 3 лет », отметим соучредитель ассоциации.

По его словам, все уговоры зеленых инвесторов в адрес различных представителей власти по рассрочки платежей Украинский были напрасными.

«Ни пальцем не пошевелили. Де-факто почти все производители зеленой энергии сейчас в дефолтном состоянии, и мы не сможем обслуживать эти кредиты. К чему это приведет? К потере самих станций и к потере личного имущества, которое было залогом », - резюмировал Тынный.

Напомним, 3 июня СМИ опубликовали скандальную переписку депутатов фракции «Слуга народа» Андрея Жупанина и Андрея Геруса, которые с использованием ненормативной лексики обсуждали давление на зеленых инвесторов.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство нашло компромисс с инвесторами в «зеленую» энергетику и Меморандум почти готов к подписанию. Иностранные инвесторы из более чем 10 стран написали коллективное обращение главе правительства о том, что они согласны на снижение зеленых тарифов для скорейшего подписания меморандума с Кабмином. Вместе с тем, инвесторы готовятся и к обращению в арбитраж в случае провала переговоров с Украиной.

В конце мая отраслевые ассоциации направили письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с приглашением его к личному участию в переговорах и решения дальнейшей судьбы зеленой энергетики в Украине. Также спор инвесторов и государства вышел на уровень МВФ.

По мнению председателя Исполнительного комитета реформ Михаила Саакашвили, Украина должна подписать меморандум с инвесторами в зеленую энергетику, поскольку они и так пошли на большие уступки, а дальнейшее «выкручивания рук» приведет к судебным искам и потери репутации государства.