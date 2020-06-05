"Слуги Народа" хотят закрытой встречи с Аваковым

Нардепы "СН" на заседании фракции оценят отчет главы МВД.

Народные депутаты от "Слуги народа" на заседании фракции на следующей неделе рассмотрят и дадут оценку отчету министра внутренних дел Арсена Авакова, который он представил 5 июня в Верховной Раде. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", со ссылкой на главу фракции "СН" Давида Арахамию.

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"Я думаю, что мы на следующей неделе соберем фракцию и будем оценивать этот отчет. Каждый его увидел и сможет предоставить какую-то свою оценку и затем может быть какое-то групповое решение", - сказал нардеп.



Арахамия отметил, что депутаты хотят провести встречу с Аваковым в закрытом режиме, поскольку "не все вещи он может сказать в камеру, потому что есть оперативная информация".



"Всегда, когда происходили такие резонансные вещи, и мы встречались потом off the record, то это было убедительно, потому что показывались те вещи, которые нельзя показывать на телевидении", - добавил депутат.



Напомним, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект об отставке Авакова. Под документом свои подписи поставили 55 народных депутатов.

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