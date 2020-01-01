Женщина помогла гражданину избежать наказания за серьезное правонарушение.

В Харькове вручили подозрение сотруднице полиции, которая, превысив полномочия, помогла коллеге незаконно закрыть административное производство против правонарушителя. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

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“Превышая свои служебные полномочия, работница одного из подразделений полиции Харьковщины разблокировала коллеге доступ к Информационному порталу Нацполиции Украины. В результате полицейский внес изменения в подсистему о закрытии админпроизводства в отношении мужчины, который управлял авто в состоянии опьянения“, - говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемая занимала одну из должностей в Управлении информационно-аналитической поддержки полиции и имела доступ к Информационному портала Нацполиции. В систему этого портала она и пустила работника Управления превентивной деятельности (УПД), который не имел прав на вход в систему.

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В дальнейшем работник УПД совместно с неустановленными лицами внес “коррективы“ в служебную базу, закрыв производство в отношении гражданина, управлявшего транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В итоге недобросовестный водитель смог избежать наказания.

Теперь 38-летней полицейской, пустившей в систему Нацполиции работника УПД, объявлено о подозрении в ​​совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 362 (Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины.

Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет. Продолжаются следственные действия с целью привлечения к ответственности сотрудника, который непосредственно вносил изменения. Сейчас он уволен из полиции.

Напомним, в Ивано-Франковске двух полицейских уволили за издевательства над подростком. Еще одного работника полиции сняли с занимаемой должности, а четвертый – получил строгий выговор.

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