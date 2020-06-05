Под Одессой коп предотвратил изнасилование и задержал преступника
В Белгород-Днестровском Одесской области полицейский предотвратил изнасилование местной жительницы и задержал нападавшего. Об этом информирует пресс-служба областного управления полиции.
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Как рассказали правоохранители, злоумышленник напал на 38-летнюю женщину в безлюдном месте недалеко от железнодорожного вокзала, когда та возвращалась домой. Крик о помощи потерпевшей услышал сотрудник патрульной полиции, который, находясь вне службы, проходил неподалеку в частных делах. Полицейский задержал злоумышленника и вызвал следственно-оперативную группу.
56-летний правонарушитель в августе прошлого года освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за аналогичное преступление, - рассказал начальник Белгород-Днестровского отдела полиции Александр Гнедов.
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Мужчине сообщили о подозрении в покушении на изнасилование по ч.3 ст.15 и ч.2 ст.152 Уголовного кодекса Украины. Суда фигурант будет ожидать под стражей. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.
Напомним, в Каменском рецидивист связал, изнасиловал и ограбил двух школьниц. После продолжительных поисков преступника удалось поймать. Сейчас он арестован.
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