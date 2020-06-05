Под Одессой коп предотвратил изнасилование и задержал преступника

Насильнику удалось поймать жертву, но его планы сорвал находившийся вне службы полицейский, оказавшийся рядом.

В Белгород-Днестровском Одесской области полицейский предотвратил изнасилование местной жительницы и задержал нападавшего. Об этом информирует пресс-служба областного управления полиции.

Читай также: Изнасиловал и утопил: Подробности убийства 6-летней девочки в Крыму

Как рассказали правоохранители, злоумышленник напал на 38-летнюю женщину в безлюдном месте недалеко от железнодорожного вокзала, когда та возвращалась домой. Крик о помощи потерпевшей услышал сотрудник патрульной полиции, который, находясь вне службы, проходил неподалеку в частных делах. Полицейский задержал злоумышленника и вызвал следственно-оперативную группу.

56-летний правонарушитель в августе прошлого года освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за аналогичное преступление, - рассказал начальник Белгород-Днестровского отдела полиции Александр Гнедов.

Читай также: В “ДНР” изнасиловали и убили девушку: подозревают террористов

Мужчине сообщили о подозрении в покушении на изнасилование по ч.3 ст.15 и ч.2 ст.152 Уголовного кодекса Украины. Суда фигурант будет ожидать под стражей. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Напомним, в Каменском рецидивист связал, изнасиловал и ограбил двух школьниц. После продолжительных поисков преступника удалось поймать. Сейчас он арестован.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.