Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Зеленский предлагает легализовать частные армии

Комментариев: 2
Президент предложил представителям Консультативного совету по делам ветеранов помочь в разработке законопроекта.
Президент Зеленский встретился с ветеранами
Президент Зеленский встретился с ветеранами
ОП

Президент Владимир Зеленский поддерживает подготовку законопроекта о частных военных компаниях в Украине. Он предлагает привлечь к разработке следует ветеранские организации. Об этом президент сообщил на заседании Консультативного совета по делам ветеранов, информирует пресс-служба ОП.

Читай также: В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об отставке Авакова

Президент предложил представителям Консультативного совета по делам ветеранов войны участвовать в разработке законопроекта о частных военных компаниях.

"Есть два проекта закона о частной армии, которые не зарегистрированы в парламенте. В одном из них не предусмотрено никаких ограничений. Это законопроект о том, чтобы та или иная бизнес-группа могла официально сделать для себя частную армию. А это очень опасно", - сказал он.

Читай также: Зеленский призвал украинцев не быть легкомысленными и носить маски

Глава государства отметил, что Консультативный совет может помочь в подготовке сбалансированного законопроекта. По словам Зеленского, первоочередные наработки проекта должны быть предложены уже в ближайшее время, чтобы Рада успела их рассмотреть до закрытия нынешней сессии.



Напомним, Зеленский назначил главу Службы внешней разведки.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
olivan    05.06.2020, 18:50
Оценка:  0
olivan
И зачем ему эти армии? Думает заплатит им по тыще долл. и они пойдут ему Крым отвоюют?
RomaCrimea    05.06.2020, 18:31
Оценка:  -20
RomaCrimea
Ипанулся клоун
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь