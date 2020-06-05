Зеленский предлагает легализовать частные армии
Президент Владимир Зеленский поддерживает подготовку законопроекта о частных военных компаниях в Украине. Он предлагает привлечь к разработке следует ветеранские организации. Об этом президент сообщил на заседании Консультативного совета по делам ветеранов, информирует пресс-служба ОП.
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Президент предложил представителям Консультативного совета по делам ветеранов войны участвовать в разработке законопроекта о частных военных компаниях.
"Есть два проекта закона о частной армии, которые не зарегистрированы в парламенте. В одном из них не предусмотрено никаких ограничений. Это законопроект о том, чтобы та или иная бизнес-группа могла официально сделать для себя частную армию. А это очень опасно", - сказал он.
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Глава государства отметил, что Консультативный совет может помочь в подготовке сбалансированного законопроекта. По словам Зеленского, первоочередные наработки проекта должны быть предложены уже в ближайшее время, чтобы Рада успела их рассмотреть до закрытия нынешней сессии.
Напомним, Зеленский назначил главу Службы внешней разведки.
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