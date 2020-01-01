Зеленский созвонился с Меркель: О чем говорили

Донбасс стал главной темой обсуждения лидеров двух стран.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которого собеседники обсудили восстановление мира на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Так, руководители государств отметили высокий уровень взаимопонимания между Украиной и ФРГ по ключевым подходам к мирному урегулированию, подчеркнув безальтернативность дипломатического пути.

Собеседники отдельно акцентировали на необходимости последовательно и неуклонно выполнять договоренности, достигнутые во время Парижского саммита “нормандской четверки“.

Чрезвычайно важным является обеспечение доступа Международного комитета Красного Креста на оккупированные территории для верификации удерживаемых лиц. Также важен доступ СММ ОБСЕ для проведения мониторинга. Мы хотим определиться с новыми участками разведения. Эффективная имплементация договоренностей, достигнутых в прошлом году в Париже, должна открыть путь к проведению следующего саммита в Берлине, - отметил Президент Украины.

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Канцлер Ангела Меркель заявила о поддержке изменений в работе Трехсторонней контактной группы в Минске, инициированных Украиной.

Владимир Зеленский проинформировал канцлера ФРГ о текущей ситуации с безопасностью на Донбассе, отметив проблемы, требующие усиленного внимания со стороны международных партнеров Украины.

Глава Украинского государства также поблагодарил собеседницу за четкую и последовательную позицию ФРГ касательно невозможности возвращения России в “Большую семерку“ до полного восстановления территориальной целостности Украины.

Напомним, на этой неделе украинская делегация с главой ОП Андреем Ермаком посетила Германию. В Берлине обсуждались вопросы украинско-немецкого сотрудничества и тема Донбасса.

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