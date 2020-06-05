В больнице оккупированного Лутугино назревает бунт, - СМИ

Пациенты больницы находятся в ужасных условиях.

В больнице города Лутугино, который находится на подконтрольной территории так называемой "ЛНР", назревает бунт из-за ужасных условий обращения с пациентами. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает "Громадьске Радио".

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По данным СМИ, здоровых людей, проходящих обсервацию, содержат вместе с больными коронавирусом. Люди также жалуются на непригодную пищу в столовой и на отсутствие горячей воды в здании. Многие пациенты хотят покинуть больницу из-за плохих условий содержания.



"В больнице все старое, помещение без горячей воды, палаты холодные. Также вместе со здоровыми людьми лечатся больные COVID-19, что очень всех возмутило ", - рассказал журналистам собеседник.

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Боевики охраняют территорию больницы и не выпускают оттуда людей. Все попытки бунтов подавляются.



"Чтобы нормально поесть, нужно платить "военным" или врачам, и тогда они купят что-то в магазине, поскольку питание в больнице никуда не годится. В "Министерстве здравоохранения" все умалчивают и всеми неправдами хотят запутать людей, а также обещают, что всех отправят по домам", - отметил источник издания.

Напомним, СБУ сообщила о подозрении 11 руководителям и главарю "ЛНР".

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