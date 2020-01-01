Угроза вторжения РФ: На юге Украины усилили охрану инфраструктуры

Украина наращивает оборонные возможности в Херсонской и Николаевской областях.

Военные и правоохранители усилили охрану объектов критической инфраструктуры в Херсонской и Николаевской областях из-за возможного вторжения со стороны Российской Федерации. Об этом командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал в комментарии "Укринформу"

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Наев подтвердил, что получал информацию о возможном вторжении РФ в юго-восточные области с целью получения контроля над Северо-Крымским каналом. В связи с этим военными и правоохранителями были проведены мероприятия для наращивания оборонных возможностей в Херсонской и Николаевской областях.



"Мы спланировали усиления охраны критически важных объектов. В частности, это касается и водопровода нашей днепровской воды к временно оккупированной территории (Северо-Крымский канал. - Ред.). Мы все эти объекты усилили - и охрану, и оборону, - и также проводим определенные контрдиверсионные и контртеррористические меры", - рассказал Наев.



Генерал уточнил, что к оборонным мероприятиям привлечены военные, сотрудники СБУ, Национальной гвардии, полицейские, а также подразделения, осуществляющие разведывательную деятельность.

Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба заявил о возможных компромиссах по Донбассу и Крыму

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