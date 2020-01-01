Силовики обнаружили налоговые махинации при ремонте дорог

Деньги за выполненные работы перечислялись в адрес компаний, зарегистрированных на подставных лиц.

Офис крупных налогоплательщиков расследует уклонение уплаты налогов в особо крупных размерах предприятиями автодорожной отрасли. Об этом в пятницу, 5 июня, сообщил офис генерального прокурора.

По его данным, при строительстве и ремонте автодорог государственного и местного значения должностные лица подрядных организаций перечисляли деньги в адрес фирм, зарегистрированных на подставных лиц.

В дальнейшем деньги переводились в наличные. Таким образом, по предварительной оценке, государство недополучила более 30 млн грн налоговых платежей.

В результате обысков у подозреваемых изъята компьютерная техника, документы первичного бухгалтерского учета, подтверждающие проведение фиктивных операций, а также более 17 млн грн наличными.

Происхождение этих денег официально не подтверждено, подчеркнули в офисе генпрокурора.

Как сообщалось ранее, ряд известных украинских бизнесменов и политиков зарегистрировали компании на Багамских островах, благодаря чему смогли не платить налоги в Украине

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