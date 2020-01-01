Силовики обнаружили налоговые махинации при ремонте дорог
Деньги за выполненные работы перечислялись в адрес компаний, зарегистрированных на подставных лиц.
Офис крупных налогоплательщиков расследует уклонение уплаты налогов в особо крупных размерах предприятиями автодорожной отрасли. Об этом в пятницу, 5 июня, сообщил офис генерального прокурора.
По его данным, при строительстве и ремонте автодорог государственного и местного значения должностные лица подрядных организаций перечисляли деньги в адрес фирм, зарегистрированных на подставных лиц.
В дальнейшем деньги переводились в наличные. Таким образом, по предварительной оценке, государство недополучила более 30 млн грн налоговых платежей.
В результате обысков у подозреваемых изъята компьютерная техника, документы первичного бухгалтерского учета, подтверждающие проведение фиктивных операций, а также более 17 млн грн наличными.
Происхождение этих денег официально не подтверждено, подчеркнули в офисе генпрокурора.
Как сообщалось ранее, ряд известных украинских бизнесменов и политиков зарегистрировали компании на Багамских островах, благодаря чему смогли не платить налоги в Украине.
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