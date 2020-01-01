На Закарпатье объявили об ужесточении карантина

В регионе усилят контроль за пассажироперевозками автомобильным транспортом и за соблюдением предприятиями и гражданами карантинных мер.

Власти Закарпатской области решили усилить контроль за соблюдением карантина для уменьшения распространения коронавируса COVID-19. Об этом сообщил губернатор Алексей Петров на своей странице в Facebook в пятницу, 5 июня.

По его словам, в регионе усилят контроль за пассажироперевозками автомобильным транспортом и за соблюдением предприятиями и гражданами карантинных мер, в частности, относительно дистанции и масок.

Также в Закарпатской области ужесточат контроль за соблюдением санитарных норм заведениями общественного питания.

Кроме того, в области усилят проведение среди населения информационно-разъяснительной работы о необходимости соблюдения требований карантинных мер.

По данным Минздрава, по состоянию на 5 июня в Закарпатской области зафиксировано 1280 случаев коронавируса. При этом 551 пациент уже выздоровел.

Ранее сообщалось, что во Львовской области решили продлить карантин. Ограничения планируют снова пересмотреть 12 июня.

Также в правительстве не исключают замедление выхода из карантина в Украине. График ослабления ограничений могут изменить из-за роста новых случаев инфицирования коронавирусом.

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