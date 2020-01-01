Министр финансов обещает дешевый газ зимой

Стоимость газа подешевеет после внедрения рыночных цен, уверяет Марченко. В Нафтогазе ждут подорожание газа осенью.

В отопительный сезон газ будет дешевле, чем сейчас, говорит министр

После установления рыночных цен на газ стоимость энергоносителя в следующем отопительном сезоне снизится, прогнозирует министр финансов Сергей Марченко.

"Будет установлен рыночный механизм формирования цены на газ. Сейчас цена более 4 тысяч, тогда как на рынке цена - 2275 гривен. Таким образом, цена на газ в период отопительного сезона для населения будет снижена", - цитирует пресс служба слова министра.

Марченко также заявил, что благодаря сотрудничеству с МВФ и выделенному траншу в 5 млрд долларов Украина сможет покрыть около 8% дефицита госбюджета, а также профинансировать выплаты зарплат, пенсий, доплат врачам и выплаты социально незащищенным категориям населения.

По его словам, кредит от МВФ не только положительно повлияет на экономику государства, но и открывает двери для Украины в вопросе получения макрофинансовой помощи от Еврокомиссии, кредита Всемирного банка.

В Нафтогазе считают, что газ продолжит дешеветь и летом, а уже осенью начнется подорожание

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