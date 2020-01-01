Министр финансов обещает дешевый газ зимой
Стоимость газа подешевеет после внедрения рыночных цен, уверяет Марченко. В Нафтогазе ждут подорожание газа осенью.
После установления рыночных цен на газ стоимость энергоносителя в следующем отопительном сезоне снизится, прогнозирует министр финансов Сергей Марченко.
"Будет установлен рыночный механизм формирования цены на газ. Сейчас цена более 4 тысяч, тогда как на рынке цена - 2275 гривен. Таким образом, цена на газ в период отопительного сезона для населения будет снижена", - цитирует пресс служба слова министра.
Марченко также заявил, что благодаря сотрудничеству с МВФ и выделенному траншу в 5 млрд долларов Украина сможет покрыть около 8% дефицита госбюджета, а также профинансировать выплаты зарплат, пенсий, доплат врачам и выплаты социально незащищенным категориям населения.
По его словам, кредит от МВФ не только положительно повлияет на экономику государства, но и открывает двери для Украины в вопросе получения макрофинансовой помощи от Еврокомиссии, кредита Всемирного банка.
Отметим, в мае цена на газ для населения упала на 21%, а с начала года - на 50%.
В Нафтогазе считают, что газ продолжит дешеветь и летом, а уже осенью начнется подорожание.
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