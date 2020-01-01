Под Николаевом спецназ штурмовал дом вооруженных наркоторговцев

Полицейские задержали участников преступной организации, изъяли оружие, наркотики, деньги и другие улики.

В Николаевской области полицейский спецназ штурмом взял дом, в котором находились вооруженные наркодельцы. Об этом информирует пресс-служба Национальной полиции.

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В четверг, 4 июня, правоохранители провели спецоперацию по ликвидации канала сбыта особо опасного наркотического средства – опия и кристаллического метадона на территории города Вознесенск. При этом были задержаны двое дельцов – мужчина и женщина, 32-х и 57-ми лет. Известно, что у злоумышленников были сообщники, по ним пока продолжаются следственные действия.

По месту жительства фигурантов и в автомобиле злоумышленника правоохранители провели санкционированные обыски. Изъяты более 38 000 гривен, заполненные и использованы медицинские шприцы разного объема, ампулы из-под лекарственных средств, четыре единицы оружия (пистолет Макарова, пистолет “Retay“, охотничий нарезной карабин “Сайга“ и охотничье ружье), патроны калибра 9 мм и 7,62, коллекционные монеты, мобильные телефоны, сим-карты, платежные карты, флэш-накопители, а также блокнот с черновыми записями и другие вещественные доказательства.

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Более литра опия при обыске нашла полицейская бельгийская овчарка Ника. Она определила наркотическое вещество в закрытой пластиковой бутылке из-под напитка, которую злоумышленники держали отдельно.

Общая стоимость изъятых наркотических средств по ценам “черного“ рынка составляет более 100 000 гривен.

Женщине, в доме которой осуществлялась продажа и изготовление наркотиков, сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины.

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Мужчине, кроме сбыта наркотиков, дополнительно инкриминируется незаконное хранение оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 263 УК Украины). Санкции указанных статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества.

Оба фигуранта задержаны, в ближайшее время суд будет избирать им меру пресечения.

Также устанавливаются другие участники преступной схемы.

Напомним, на Киевщине у водителя Mercedes нашли оружие и наркотики. Кроме наркотиков у водителя автомобиля Mercedes копы нашли ножи в чехлах и автоматическое оружие.

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