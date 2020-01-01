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Золотой унитаз, последнее селфи и бобик: фото дня

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Подборка самых ярких новостных фотографий и иллюстраций событий сегодняшнего дня, 5 июня 2020 года.
Австралийская гонщица Рени Грейси бросила спорт и стала сниматься в фильмах для взрослых
Австралийская гонщица Рени Грейси бросила спорт и стала сниматься в фильмах для взрослых
Instagram/renee_gracie
Cмотрите фотогалерею Золотой унитаз, последнее селфи и бобик: фото дня
 
Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 5 июня.
 
Вашему вниманию представляем кадры, как образ Майли Сайрус для прогулки раскритиковали в сети, а гонщица ушла из спорта и стала порноактрисой.
 
Сын отправил матери селфи за пару минут до смерти, а во Вьетнаме открылся покрытый золотом отель.
 
Смотрите, как под Кабмином прошла акция за отставку Авакова, а протестующие у Рады перевернули "бобик полиции".
 
Маршрутчики устроили антикарантинный протест во Львове, а на Сумщине срубили деревья для установки стендов по капремонту страны.
 
 

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Теги: протесты, фото, маршрутка, фото дня, селфи, порноактриса
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Источник: Корреспондент.net

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