Золотой унитаз, последнее селфи и бобик: фото дня
Подборка самых ярких новостных фотографий и иллюстраций событий сегодняшнего дня, 5 июня 2020 года.
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Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 5 июня.
Вашему вниманию представляем кадры, как образ Майли Сайрус для прогулки раскритиковали в сети, а гонщица ушла из спорта и стала порноактрисой.
Сын отправил матери селфи за пару минут до смерти, а во Вьетнаме открылся покрытый золотом отель.
Смотрите, как под Кабмином прошла акция за отставку Авакова, а протестующие у Рады перевернули "бобик полиции".
Маршрутчики устроили антикарантинный протест во Львове, а на Сумщине срубили деревья для установки стендов по капремонту страны.
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