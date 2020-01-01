Золотой унитаз, последнее селфи и бобик: фото дня

Подборка самых ярких новостных фотографий и иллюстраций событий сегодняшнего дня, 5 июня 2020 года.

Австралийская гонщица Рени Грейси бросила спорт и стала сниматься в фильмах для взрослых Instagram/renee_gracie

Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 5 июня.

Вашему вниманию представляем кадры, как образ Майли Сайрус для прогулки раскритиковали в сети, а гонщица ушла из спорта и стала порноактрисой.

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