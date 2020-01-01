Дела Майдана: ГБР передало в суд дело еще одного экс-беркутовца

Госбюро расследований отчиталось об окончании следствия по очередному милиционеру, разгонявшему студентов в 2013 году.

Сотрудники Государственного бюро расследований передали в суд дело экс-милиционера полка особого назначения “Беркут“ и сообщили о подозрении еще одному “беркутовцу“. Об этом информирует пресс-служба ГБР.

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“Следствием установлено, что экс-беркутовец 30 ноября 2013 года превысил свои служебные полномочия и совершил административное задержание участника мирного собрания на Майдане Независимости, чем совершил незаконное препятствование организации и проведению собрания, а также составил заведомо неправдивые официальные документы“, - сказано в сообщении.

Экс-беркутовца обвиняют по ч. 1 ст. 28,ч. 2 ст. 365 и ч. 1 ст. 366, ст. 340 (превышение служебных полномочий, служебный подлог, совершение должностным лицом незаконного препятствования проведению собраний и т.д.).

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Еще одному бывшему сотруднику спецподразделения “Беркут“ сообщили о подозрении. Ему вменяют те же самые статьи уголовного кодекса за аналогичные действия.

Напомним, суд заочно арестовал экс-министра обороны по делу Евромайдана. Павла Лебедева подозревают в причастности к расстрелам протестующих.

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