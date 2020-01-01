В мае зафиксирован значительный рост рынка электрокаров в Украине

За май 2020 года было зарегистрировано в полтора раза больше электрокаров, чем за май 2019 года.

В Украине в мае зарегистрировали в 1,5 раза больше легковых электрокаров

В Украине в мае 2020 года зарегистрировали 943 электромобиля - это на 300 машин больше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом сообщает Укравтопром в пятницу, 5 июня.

"Украинский рынок автомобилей на электротяге в мае достиг отметки 943 шт., что ровно на 300 шт. больше, чем годом ранее", - сказано в сообщении.

В Украине было зарегистрировано 915 легковых электромобилей, в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, зарегистрировано еще 28 коммерческих электромобилей, что на 15% меньше, чем в мае 2019 года.

При этом в мае украинцы чаще всего регистрировали подержанные коммерческие электрокары. Самой популярной маркой стала Renault Kangoo Z.E., 22 авто которого были приобретены в прошлом месяце.

Отмечается, что на рынке легковых электромобилей в мае большим спросом пользовались также подержанные машины. Так, в прошлом месяце в Украине было зарегистрировано 60 новых легковых электрокаров и 855 - подержанных.

Самая популярная марка легковых электрокаров в мае - Nissan Leaf, 282 авто которого были приобретены в Украине в течение мая. На втором месте оказалась Tesla Model S с 136 легковыми электромобилями, зарегистрированными в прошлом месяце. Третье место по популярности заняла марка Tesla Model 3, 128 электрокаров которой было приобретено в Украине в мае.

Пятерку самых популярных электромобилей замыкают Chevrolet Bolt EV (50 авто приобретено в мае) и Tesla Model X (45 авто).

Напомним, что ранее в Украине продажи электрокаров рухнули в 14 раз. Причина обвала в том, что сервисные центры МВД не принимали документы на оформление покупки подержанных машин в связи с карантином.

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