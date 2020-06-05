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Украинцам разрешат голосовать онлайн на выборах осенью

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Протестировать онлайн-голосование жители больших городов смогут на местных выборах 25 октября.
Голосование пройдет в октябре
Голосование пройдет в октябре
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Украинцы смогут проголосовать в режиме онлайн на местных выборах 25 октября. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пишет LB.ua.
 
Отмечается, что такой подход не заменит основного голосования.
 
"То есть ты проголосовал на участке, а потом пошел домой и проголосовал онлайн. Мы хотим показать людям, как это будет выглядеть, как нужно будет регистрироваться, как можно изменить свой выбор в течение всего дня", - пояснил министр.
 
По словам Федорова, у Кабинета министров "нет цели сделать электронные выборы ради электронных выборов". Сначала нужно подготовить инфраструктуру и параллельно развивать цифровые навыки.
 
Недавно в Слуге народа заявили, что выборы в октябре состоятся вне зависимости от эпидемиологической ситуации в стране.
 
Напомним, в ЦИК сообщили, что расходы государственного бюджета на местные выборы и промежуточные выборы в Верховную Раду необходимо увеличить на 1,262 млрд грн.

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Теги: Выборы, онлайн, Кабмин Украины, голосование
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Источник: korrespondent.net

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