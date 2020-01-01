Под Львовскую ОГА протестующие принесли фитнес-тренажеры

Участники акции требуют, чтобы чиновники восстановили работу фитнес-клубов и разрешили междугородные перевозки.

Под зданием Львовской обладминистрации прошел митинг сотрудников фитнес-клубов, которым запрещается работать из-за карантина. Об этом сообщает ТСН.

В акцию приняли участие около двух сотен людей, некоторые даже принесли с собой тренажеры и начали занятия под открытым небом.

Протестующих поддержали маршрутчики, которые потребовали возобновить перевозки. Они требуют, чтобы чиновники восстановили регулярные междугородные перевозки. Потому что от начала карантина, а это уже три месяца, семь тысяч водителей и технических работников остаются без работы.

Участников акции возмущает разрешение на работу ресторанов, торговых центров и рынков, в то время когда их деятельность запрещена.

Владельцы фитнес-клубов между тем утверждают, что их бизнес на грани разорения. Без работы сейчас более тысячи работников.

"Разрушается вся фитнес индустрия. Государству видимо выгоднее открывать сети аптек, чем открывать сети фитнес-центров", - говорит заместитель директора центра водных видов спорта Елена Анатийчук.

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