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Под Львовскую ОГА протестующие принесли фитнес-тренажеры

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Участники акции требуют, чтобы чиновники восстановили работу фитнес-клубов и разрешили междугородные перевозки.
Протестующие требуют отменить карантин
Протестующие требуют отменить карантин
Наталка Волосацька Facebook
 
Под зданием Львовской обладминистрации прошел митинг сотрудников фитнес-клубов, которым запрещается работать из-за карантина. Об этом сообщает ТСН.
 
 
В акцию приняли участие около двух сотен людей, некоторые даже принесли с собой тренажеры и начали занятия под открытым небом.
 
Протестующих поддержали маршрутчики, которые потребовали возобновить перевозки. Они требуют, чтобы чиновники восстановили регулярные междугородные перевозки. Потому что от начала карантина, а это уже три месяца, семь тысяч водителей и технических работников остаются без работы.
 
Участников акции возмущает разрешение на работу ресторанов, торговых центров и рынков, в то время когда их деятельность запрещена.
 
Владельцы фитнес-клубов между тем утверждают, что их бизнес на грани разорения. Без работы сейчас более тысячи работников.
 
"Разрушается вся фитнес индустрия. Государству видимо выгоднее открывать сети аптек, чем открывать сети фитнес-центров", - говорит заместитель директора центра водных видов спорта Елена Анатийчук.
 
Напомним, действующие карантинные ограничения во Львовской области продлеваются до 12 июня.
 
 

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Теги: митинг, Львовская область, акция, карантин
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Источник: korrespondent.net

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