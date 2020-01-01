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Летом пройдут масштабные учения ВСУ

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Учения состоятся в конце лета - начале осени. Их цель - подготовка военных к отражению масштабного вторжения в страну.
Учения запланированы на лето
Учения запланированы на лето
скриншот
 
Этим летом в Украине проведут масштабные военные учения, задачей которых будет подготовка военных к отражению масштабного вторжения в страну. Об этом заявил командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев, пишет Укринформ.
По его словам, командование будет осуществлять управление применением Вооруженными силами и другими составляющими обороны в случае масштабного вторжения в Украину или других локальных конфликтов.
 
"Мы выполняем отдельные локальные задачи и в конце лета - начале осени состоятся крупные учения, в ходе которых мы будем полным образом осуществлять управление соответствующими группировками войск", - сказал Наев.
 
Также он добавил, что после военных учений командование ОС ВСУ будет в полном объеме готово к выполнению боевых задач.
 
Напомним, украинские военные провели тактико-специальные учения с боевой стрельбой на побережье Азовского моря. 
 
Отметим также, что накануне в Польше стартовали масштабные учения с участием войск США.

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Теги: ВСУ, Военные учения, Сергей Наев
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Источник: korrespondent.net

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