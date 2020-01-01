На Днепропетровщине задержали насильника малолетних девочек

Рецидивист сначала связал малолетних девочек, а затем изнасиловал их, отобрал личные вещи и скрылся.

На Днепропетровщине задержали рецидивиста, который изнасиловал двух девочек 11-ти и 12-ти лет в Каменском. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции региона.

Инцидент произошел 18 апреля. Мужчина на территории балки в Южном районе города связал веревкой двух девочек и изнасиловал их. При этом он угрожал им ножом, а затем отобрал личные вещи жертв и скрылся.

В поисках злоумышленника были задействованы полицейские, Нацгвардия и кинолог со служебной собакой.

"По приметам преступника был составлен фоторобот. Правоохранителям удалось выйти на след насильника. Им оказался 41-летний неоднократно судимый местный житель", - говорится в сообщении.

Подозреваемый ранее неоднократно был осужден за изнасилование, угрозу убийством, грабежи и разбои.

Преступнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей об изнасиловании и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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