На Днепропетровщине задержали насильника малолетних девочек
Рецидивист сначала связал малолетних девочек, а затем изнасиловал их, отобрал личные вещи и скрылся.
На Днепропетровщине задержали рецидивиста, который изнасиловал двух девочек 11-ти и 12-ти лет в Каменском. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции региона.
Инцидент произошел 18 апреля. Мужчина на территории балки в Южном районе города связал веревкой двух девочек и изнасиловал их. При этом он угрожал им ножом, а затем отобрал личные вещи жертв и скрылся.
В поисках злоумышленника были задействованы полицейские, Нацгвардия и кинолог со служебной собакой.
"По приметам преступника был составлен фоторобот. Правоохранителям удалось выйти на след насильника. Им оказался 41-летний неоднократно судимый местный житель", - говорится в сообщении.
Подозреваемый ранее неоднократно был осужден за изнасилование, угрозу убийством, грабежи и разбои.
Преступнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей об изнасиловании и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Еще Корреспондент писал, что в Сумской области мужчина три года насиловал 10-летнюю падчерицу. Полиция задержала 25-летнего педофила. Он признался в содеянном.
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