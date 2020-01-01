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Минер моста, ракета Маска и айсберг: фото недели

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Чем жила Украина и мир: яркие фотографии событий уходящей рабочей недели 1-5 июня 2020 года.
Леди Гага в топе и лосинах удивила лишним весом
Леди Гага в топе и лосинах удивила лишним весом
Mega
Cмотрите фотогалерею Минер моста, ракета Маска и айсберг: фото недели
 
Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий событий 1-5 июня.
 
Вашему вниманию представляем кадры, как протестующие у Рады перевернули "бобик полиции", а в Киеве прошла акция-тренировка гимнасток на улице.
 
Под Киевом мужчина в халате припарковал автомобиль на детской площадке, а Зеленский стрелял из лука в Хмельницкой области.
 
Смотрите, как Falcon 9 вернулась на космодром, а пассажирка во время полета полностью завернулась в полиэтилен
 
Украинские ученые показали фото Антарктиды, а в Нью-Йорке и Вашингтоне ввели комендантский час.
 
Леди Гага в топе и лосинах удивила лишним весом, а Елизавета II прокатилась на лошади.
 
 

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Теги: ракета, мост, фото, шторм, Елизавета II, Владимир Зеленский, фото недели
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Источник: Корреспондент.net

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