Минер моста, ракета Маска и айсберг: фото недели

Чем жила Украина и мир: яркие фотографии событий уходящей рабочей недели 1-5 июня 2020 года.

Леди Гага в топе и лосинах удивила лишним весом Mega

Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий событий 1-5 июня.

Вашему вниманию представляем кадры, как протестующие у Рады перевернули "бобик полиции", а в Киеве прошла акция-тренировка гимнасток на улице.

Под Киевом мужчина в халате припарковал автомобиль на детской площадке, а Зеленский стрелял из лука в Хмельницкой области.

Смотрите, как Falcon 9 вернулась на космодром, а пассажирка во время полета полностью завернулась в полиэтилен

Украинские ученые показали фото Антарктиды, а в Нью-Йорке и Вашингтоне ввели комендантский час.

Леди Гага в топе и лосинах удивила лишним весом, а Елизавета II прокатилась на лошади.

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