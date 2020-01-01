Минер моста, ракета Маска и айсберг: фото недели
Чем жила Украина и мир: яркие фотографии событий уходящей рабочей недели 1-5 июня 2020 года.
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Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий событий 1-5 июня.
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Под Киевом мужчина в халате припарковал автомобиль на детской площадке, а Зеленский стрелял из лука в Хмельницкой области.
Смотрите, как Falcon 9 вернулась на космодром, а пассажирка во время полета полностью завернулась в полиэтилен
Украинские ученые показали фото Антарктиды, а в Нью-Йорке и Вашингтоне ввели комендантский час.
Леди Гага в топе и лосинах удивила лишним весом, а Елизавета II прокатилась на лошади.
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