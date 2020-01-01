Сепаратисты никого не пропускают через КПВВ

В ОРДЛО не могут также попасть представители ОБСЕ. На подконтрольную Киеву территорию из оккупации выехать также невозможно.

Сепаратисты на Донбассе никого не пропускают на подконтрольную Киеву территорию, также ограничивается въезд на оккупированные территории представителей международных организаций. Об этом в эфире программы Свобода слова Савика Шустера заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

По его словам, гуманитарные организации также обращаются за помощью к украинскому правительству с просьбой доставить грузы на оккупированные территории.

"Каждый день патрули ОБСЕ не могут попасть через КПВВ на оккупированные территории, потому что оккупационные режимы через все КПВВ в Донецкой и Луганской области не пропускают никого. Мы получаем много обращений, люди хотят попасть в Украину, но не могут, потому что их не пропускают оккупационные режимы", - сообщил Резников.

При этом украинская сторона полностью не прекращала пропуск через КПВВ и пропускает граждан по гуманитарной потребности.

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