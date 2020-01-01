Кулеба: Украина не будет вести переговоры с "ЛДНР"

Глава МИД назвал главную "красную линию" украинской стороны в переговорах по урегулированию на Донбассе.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина никогда не будет вести переговоры с представителями "ДНР" и "ЛНР". Об этом он сказал эфире программы Свобода слова Савика Шустера на канале Украина.

"Неоднократно я, неоднократно Алексей Резников в Трехсторонней контактной группе, неоднократно президентом Украины Владимиром Зеленским озвучивались наши "красные линии"... И одна из наших "красных линий", принципиальная, которая бесит наших российских соседей - мы не войдем в прямой диалог с так называемыми "ЛДНР", - указал Кулеба.

Он подчеркнул, что переговоры по Донбассу украинская сторона будет вести только с Кремлем.

"ТКГ состоит из Украины, России и ОБСЕ. И мы будем говорить только именно с Россией. Это ключевая "красная линия", которая стоит в основе защиты наших национальных интересов", - отметил глава МИД.

Ранее Кулеба заявил, что Украина готова "к широким компромиссам" в вопросах Донбасса и Крыма только при условии восстановления суверенитета и контроля над границей.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet