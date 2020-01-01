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Кулеба: Украина не будет вести переговоры с "ЛДНР"

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Глава МИД назвал главную "красную линию" украинской стороны в переговорах по урегулированию на Донбассе.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
 
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина никогда не будет вести переговоры с представителями "ДНР" и "ЛНР". Об этом он сказал эфире программы Свобода слова Савика Шустера на канале Украина.
 
"Неоднократно я, неоднократно Алексей Резников в Трехсторонней контактной группе, неоднократно президентом Украины Владимиром Зеленским озвучивались наши "красные линии"...  И одна из наших "красных линий", принципиальная, которая бесит наших российских соседей - мы не войдем в прямой диалог с так называемыми "ЛДНР", - указал Кулеба.
 
Он подчеркнул, что переговоры по Донбассу украинская сторона будет вести только с Кремлем.
 
"ТКГ состоит из Украины, России и ОБСЕ. И мы будем говорить только именно с Россией. Это ключевая "красная линия", которая стоит в основе защиты наших национальных интересов", - отметил глава МИД.
 
Ранее Кулеба заявил, что Украина готова "к широким компромиссам" в вопросах Донбасса и Крыма только при условии восстановления суверенитета и контроля над границей.

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Теги: переговоры, донбасс, ДНР, ЛНР, Дмитрий Кулеба
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Источник: korrespondent.net

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