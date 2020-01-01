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В Украине осели 10% "воров в законе" со всего мира - Клименко

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Часто "воры в законе" руководят преступными организациями, находясь в других странах, указал глава Нацполиции.
Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко
Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко
facebook.com/UA.National.Police
 
В Украине осели порядка 10% "воров в законе" со всего мира. Об этом 5 июня рассказал глава Нацполиции Игорь Клименко в эфире программы Свобода слова Савика Шустера на канале Украина.
 
"Около 15-25 "воров в законе" сейчас находятся на территории Украины. Но их заезжает в Украину значительно больше... Большинство "воров в законе" - не украинцы... Украинцев меньше 6%", - уточнил Клименко.
 
По его словам, всего в мире примерно 450 "воров в законе", которые являются выходцами из постсоветских стран. Из них в Украину заезжают порядка 50 человек.
 
Глава Нацполиции подчеркнул, что, как правило, "воры в законе" не имеют украинского паспорта.
 
"У них паспорт либо поддельный, либо на другую фамилию", - отметил Клименко.
 
Он добавил, что очень часто "воры в законе" руководят преступными организациями на расстоянии - из Турции, Кипра, Греции, Испании. 
 
По данным главы ведомства, один "вор в законе" может координировать деятельность 5-6 тысяч лиц, совершающих различные преступления.
 

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Теги: Украина, полиция, вор в законе, Клименко, воры в законе, Игорь Клименко
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Источник: korrespondent.net

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