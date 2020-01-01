Детские лагеря этим летом открывать нельзя - Ляшко

Причиной названы кишечные инфекции, которые регулярно возникают в таких заведениях. Отравившихся детей будут доставлять на инфекционнные стационары, где существует риск заразиться коронавирусом.

Детские оздоровительные учреждения этим летом открывать нельзя. Об этом вечером в пятницу, 5 июня, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире 112 Украина.

"Это сейчас главная дискуссия, позволит ли санитарный врач открыть детские оздоровительные учреждения или не позволит. Я сейчас придерживаюсь мнения, что детские оздоровительные учреждения на этот летний сезон открывать нельзя", - сказал Ляшко.

По его словам, каждый год в детских лагерях фиксируют около 80 вспышек кишечной инфекции. После этого больные попадают в инфекционные стационары. А сейчас там повышенный риск заразиться коронавирусом.

"Вместо лечения кишечной инфекции мы можем подвергать опасности инфицирования еще и коронавирусом. Поэтому есть предложение воздержаться до стабилизации эпидемиологической ситуации", - заявил Ляшко.

По его словам, после карантина социальная дистанция и мытье рук должны стать правилом жизни.

"Этот год мы должны научиться жить так, как это было при карантине. То есть социальная дистанция, мытье рук, чистые руки должны стать нашим правилом жизни", - пояснил Ляшко.

Относительно того, как в дальнейшем может вводиться карантин - это будет делаться в случае роста заболеваемости.

В Кабмине заговорили о пересмотре сроков карантина

Накануне сообщалось, что гостиницы и санатории смогут открыться с 10 июня в случае позитивной динамики.

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