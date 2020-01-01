Сутки на Донбассе: 12 обстрелов, двое раненых

Противник вел обстрелы из запрещенных "Минском" минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На Донбассе 12 обстрелов за сутки Минобороны Украины

В течение минувших суток сепаратисты на Донбассе 12 раз нарушили режим прекращения огня. Ранения получили двое украинских военнослужащих. Об этом в субботу, 6 июня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что противник вел обстрелы из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Украинские военные стреляли в ответ.

Так, сепаратисты обстреляли из минометов и гранатометов Авдеевку. Неподалеку Павлополя и Опросного они вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Украинских защитников Старогнатовки враг дважды обстрелял из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а опорные пункты возле Широкиного - из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, стреляли по позициям Объединенных сил рядом с Новолуганским и трижды вблизи Южного - огонь вели из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. По окрестностям Хутора Свободного и Новоалександровки агрессор применил крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

С начала текущих суток незаконные вооруженные формирования активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Напомним, за сутки 4 июня на Донбассе было 14 обстрелов, ВСУ без потерь.

Накануне сообщалось, что сепаратисты никого не пропускают через КПВВ на подконтрольную Киеву территорию, также ограничивается въезд на оккупированные территории.

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