У воспитательницы детского сада в Броварах нашли коронавирус

Диагноз подтвержден тестированием.

В детском саду “Калинка”, который находится в Броварах Киевской области, у воспитательницы нашли коронавирус. Из-за этого ЧП работа детского сада приостановлена до 20 июня.

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Об этом сообщил мэр Броваров Игор Сапожко на своей странице в Facebook.

По его данным в субботу, 6 июня, образцы для проведения ПЦР исследования будут отобраны у всех работников детского сада и у 25 детей, с которыми контактировала заболевшая.

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Вчера, 5 июня, был получен позитивный результат тестирования воспитательницы. Об этом сразу же сообщили родителям воспитанников, всех детей из детского сада забрали домой. После этого КП “Бровары-благоустройство” обработало территорию заведения, а в детском саду работал отдел лабораторных исследований, который проводил дезинфекцию групп и внутренних помещений.

Завтра в 9 утра будут отобраны образцы для проведения ПЦР исследования у всех работников учреждения, а также у 25 детей, с которыми контактировала воспитательница. О результатах сообщу дополнительно, - сообщил мэр.

По словам Сапожко, детский сад “Калинка” приостанавливает работу с 6 по 20 июня. Все работники заведения и родители воспитанников были уведомлены о необходимости соблюдения режима самоизоляции течение 2 недель.

Напомним, G20 выделит $21 млрд на борьбу с коронавирусом. Деньги будут направлены на диагностику, разработку вакцин, лечение, а также на исследования и разработки.

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