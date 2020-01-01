В Украине 550 новых случаев коронавируса: обновленные данные МОЗ

Всего в стране 26 514 случаев.

По состоянию на 9:00 6 июня в Украине 26 514 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 777 летальных, 11 812 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 550 новых случаев. Всего проведено 414 542 тестирование методом ПЦР.

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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В частности, коронавирус обнаружен:

Винницкая область - 1116 случаев;

Волынская область - 1037 случаев;

Днепропетровская область - 965 случаев;

Донецкая область - 203 случая;

Житомирская область - 870 случаев;

Закарпатская область - 1301 случай;

Запорожская область - 488 случаев;

Ивано-Франковская область - 1533 случая;

Кировоградская область - 546 случаев;

г. Киев - 3375 случаев;

Киевская область - 1748 случаев;

Львовская область - 2053 случая;

Луганская область - 52 случая;

Николаевская область - 307 случаев;

Одесская область - 986 случаев;

Полтавская область - 273 случая;

Ровенская область - 2014 случаев;

Сумская область - 192 случая;

Тернопольская область - 1255 случаев;

Харьковская область - 1222 случая;

Херсонская область - 179 случаев;

Хмельницкая область - 509 случаев;

Черновицкая область - 3585 случаев;

Черкасская область - 448 случаев;

Черниговская область - 257 случаев.

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Обратите внимание: данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 6 июня 2020 в Центр поступило 993 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 64 336 сообщений о подозрении на COVID-19.

Напомним, G20 выделит $21 млрд на борьбу с коронавирусом. Деньги будут направлены на диагностику, разработку вакцин, лечение, а также на исследования и разработки.

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