В Украине 550 новых случаев коронавируса: обновленные данные МОЗ
По состоянию на 9:00 6 июня в Украине 26 514 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 777 летальных, 11 812 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 550 новых случаев. Всего проведено 414 542 тестирование методом ПЦР.
Читай также: В Монте-Карло возобновили работу казино
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
В частности, коронавирус обнаружен:
- Винницкая область - 1116 случаев;
- Волынская область - 1037 случаев;
- Днепропетровская область - 965 случаев;
- Донецкая область - 203 случая;
- Житомирская область - 870 случаев;
- Закарпатская область - 1301 случай;
- Запорожская область - 488 случаев;
- Ивано-Франковская область - 1533 случая;
- Кировоградская область - 546 случаев;
- г. Киев - 3375 случаев;
- Киевская область - 1748 случаев;
- Львовская область - 2053 случая;
- Луганская область - 52 случая;
- Николаевская область - 307 случаев;
- Одесская область - 986 случаев;
- Полтавская область - 273 случая;
- Ровенская область - 2014 случаев;
- Сумская область - 192 случая;
- Тернопольская область - 1255 случаев;
- Харьковская область - 1222 случая;
- Херсонская область - 179 случаев;
- Хмельницкая область - 509 случаев;
- Черновицкая область - 3585 случаев;
- Черкасская область - 448 случаев;
- Черниговская область - 257 случаев.
Читай также: Детские лагеря этим летом открывать нельзя - Ляшко
Обратите внимание: данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 6 июня 2020 в Центр поступило 993 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 64 336 сообщений о подозрении на COVID-19.
Напомним, G20 выделит $21 млрд на борьбу с коронавирусом. Деньги будут направлены на диагностику, разработку вакцин, лечение, а также на исследования и разработки.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.