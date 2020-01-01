Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Украине 550 новых случаев коронавируса: обновленные данные МОЗ

Комментариев: 0
Всего в стране 26 514 случаев.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
EPA/UPG

По состоянию на 9:00 6 июня в Украине 26 514 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 777 летальных, 11 812 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 550 новых случаев. Всего проведено 414 542 тестирование методом ПЦР.

Читай также: В Монте-Карло возобновили работу казино

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В частности, коронавирус обнаружен:

  • Винницкая область - 1116 случаев;
  • Волынская область - 1037 случаев;
  • Днепропетровская область - 965 случаев;
  • Донецкая область - 203 случая;
  • Житомирская область - 870 случаев;
  • Закарпатская область - 1301 случай;
  • Запорожская область - 488 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 1533 случая;
  • Кировоградская область - 546 случаев;
  • г. Киев - 3375 случаев;
  • Киевская область - 1748 случаев;
  • Львовская область - 2053 случая;
  • Луганская область - 52 случая;
  • Николаевская область - 307 случаев;
  • Одесская область - 986 случаев;
  • Полтавская область - 273 случая;
  • Ровенская область - 2014 случаев;
  • Сумская область - 192 случая;
  • Тернопольская область - 1255 случаев;
  • Харьковская область - 1222 случая;
  • Херсонская область - 179 случаев;
  • Хмельницкая область - 509 случаев;
  • Черновицкая область - 3585 случаев;
  • Черкасская область - 448 случаев;
  • Черниговская область - 257 случаев.

Читай также: Детские лагеря этим летом открывать нельзя - Ляшко

Обратите внимание: данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 6 июня 2020 в Центр поступило 993 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 64 336 сообщений о подозрении на COVID-19.

Напомним, G20 выделит $21 млрд на борьбу с коронавирусом. Деньги будут направлены на диагностику, разработку вакцин, лечение, а также на исследования и разработки.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: коронавирус, вирус, МОЗ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь