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Прирост COVID-19 третий день превышает полтысячи

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За минувшие сутки число заразившихся коронавирусом в Украине увеличилось на 550 человек, в то время, как выздоровели лишь 440 человек.
В Украине последние дни суточный прирост коронавируса превышает 500
В Украине последние дни суточный прирост коронавируса превышает 500
пресс-служба Госпогранслужбы

За последние сутки в Украине еще 550 человек заболели коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на субботу, 6 июня.

Отмечается, что за сутки от COVID-19 в Украине умерли 15 человек, в то время как 440 человек выздоровели. С начала пандемии в стране зафиксировано 26 514 случаев COVID-19, из них 777 летальных, а 11 812 выздоровели.

"В общем заболели 1903 детей и 5016 медиков. На амбулаторном лечении 18 532 пациентов, из них 1590 детей и 4067 медработников. Всего нуждались в госпитализации 7982 человек, из них 313 детей и 949 медиков. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 301 человек, в том числе один ребенок и 29 медиков", - говорится в сообщении ЦОЗ.
 
Отмечается, что из числа выздоровевших, 2781 медработник и 855 детей. 39 медиков умерли от осложнений COVID-19.
 
На данный момент случаи подтверждены:
  • Винницкая обл. - 1116 (721 выздоровели)
  • Волынская обл. - 1037 (297 выздоровели)
  • Днепропетровская обл. - 965 (484 выздоровели)
  • Донецкая обл. - 203 (121 выздоровели)
  • Житомирская обл. - 870 (500 выздоровели)
  • Закарпатская обл. - 1301 (568 выздоровели)
  • Запорожская обл. - 488 (286 выздоровели)
  • Ивано-Франковская обл. - 1533 (916 выздоровели)
  • г. Киев - 3375 (888 выздоровели)
  • Киевская обл. - 1748 (533 выздоровели)
  • Кировоградская обл. - 546 (416 выздоровели)
  • Луганская обл. - 52 (43 выздоровели)
  • Львовская обл. - 2053 (506 выздоровели)
  • Николаевская обл. - 307 (195 выздоровели)
  • Одесская обл. - 986 (368 выздоровели)
  • Полтавская обл. - 273 (255 выздоровели)
  • Ровенская обл. - 2014 (1082 выздоровели)
  • Сумская обл. - 192 (158 выздоровели)
  • Тернопольская обл. - 1255 (977 выздоровели)
  • Харьковская обл. - 1222 (491 выздоровел)
  • Херсонская обл. - 179 (165 выздоровели)
  • Хмельницкая обл. - 509 (321 выздоровел)
  • Черкасская обл. - 448 (336 выздоровели)
  • Черновицкая обл. - 3585 (1108 выздоровели)
  • Черниговская обл. - 257 (77 выздоровели).

Напомним, накануне сообщалось о 553 новых случаев COVID-19, умерли 15 человек, а 330 выздоровели, что немного меньше, чем за день до этого, когда зафиксировали 588 случаев заражения за сутки.

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Теги: статистика, заражение, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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